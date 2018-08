Pärast mõningast sõjapõgeniketeemalist vaikust Põlvas sai augusti lõpus teatavaks, et Saksamaalt on naasnud siia pere, keda võib pidada maailmakuulsaks. Nende tegemisi ja põgenemisteekonda on jälginud ajakirja Time võttemeeskond ning niiviisi on nad viinud Lõuna-Eesti väikelinna maailmakaardile.