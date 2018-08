Andrus Värnik jõi Võrus pudelist viina

Käimasoleva aasta alguses andis Värnik pikema intervjuu ajakirjale Kroonika, kus väitis, et on elus uue lehekülje pööranud ja hundijalaveele hüvasti öelnud. «Hirm vangla ees lõi pea kaineks,» rääkis ta jaanuaris Kroonikale ja lisas, et teeb ka trenni eesmärgiga osaleda MMA-võistlustel.