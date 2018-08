Signy Aarna jätkab Ahvenamaa klubis

Aarna sõnutsi oli otsuse langetamine lihtne. «Pärast eelmise hooaja lõppu ei olnud ma kindel, kas jätkan üldse enam jalgpalli mängimist. Åland Unitedis oldud aja jooksul olen kogenud väga palju meeldivat. Tegemist on suurepärase klubiga ja on suur rõõm olla osa sellest. Olen rõõmus ja väga tänulik, et saan Ålandit esindada ka järgmisel hooajal.»