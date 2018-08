Minister: põua tõttu kannatanud põllumajandust tuleb toetada

Põud on mõjutanud negatiivselt ka sea- ja linnulihatootjaid. „Kulud loomasöödale on märkimisväärselt suurenenud ning see on tõstnud toodangu omahinda. Tootmiskulude kiire kasv, kallinenud söödahinnad ning tootmistõhususe vähenemine on muutnud sea- ja linnulihatootjate majandusliku olukorra väga keeruliseks,“ lisas Tamm.