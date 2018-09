Küsitlus: enim on kooliga rahul 4. klasside õpilased

Lähiajal saavad kõik küsitluses osalenud koolid raportid, kus on läbivalt kooli tulemusi (õpilaste, õpetajate, lapsevanemate hinnanguid) kõrvutatud vastava sihtrühma üldise keskmisega. See võimaldab jälgida, millistel teemadel ja kuivõrd kooli hinnangud üldisest pildist erinevad. Need koolid, kes osalesid rahuloluküsitluses ka 2017. aastal, saavad ülevaate ka võrdluses eelmise aasta tulemustega – mis on muutunud, mis samaks jäänud.