Suvebiatloni Eesti meistrivõistlused: sprindietapi võitsid Gaim ja Remmelg

Tänasest võidust näeb Remmelg eelkõige tagasisidet oma ettevalmistusele. „Ettevalmistus on sujunud plaanipäraselt. Kuigi suviste võistluste pealt on keeruline suuri järeldusi teha, siis saab öelda, et koondise tase on küllaltki ühtlane,“ sõnas Remmelg. Tänase osas peab Remmelg selgelt oma edu pandiks laskmist: „Kui protokolli vaadata, siis on näha, et valdav enamus lasi kolm ja enam trahvi. Kindlasti oli laskmine täna minu trumbiks.“