Suvebiatloni jälitussõidu meistritiitlid võitsid Zahkna ja Beilmann

Kui eilse võistluse rikkus Beilmanni jaoks kukkumine viimasel ringil, siis täna on sportlane kahtlemata sooritusega rahul. „Eilne kukkumine ajas mind heas mõttes sportlikku viha täis ja läksingi täna rajale selle mõttega, et võtan, mida võtta annab. Mul on hea meel, et laskmine õnnestus,“ rääkis Beilmann, kelle sõnul on suvised võistlused eelkõige head selleks, et saada tagasisidet ettevalmistusele.