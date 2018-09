Koolisport võtab suuna liikumisõpetusele

Võrumaa Spordiliidu eestvedajad Margus Klaar (vasakult), Merike Õun ja Hillar Irves leiavad, et oluline pole mitte niivõrd see, millise spordialaga noor tegeleb, kuivõrd see, et ta on füüsiliselt aktiivne.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees