Uue keskväljaku kohal hõljuvad juba murepilved

Valga valla kommunikatsioonijuht Põim Kama selgitas, et purskkaevud pandi seisma ajutiselt – seadistamiseks. See on vajalik esimeste proovimiste käigus ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks. Tekkis vajadus tihendada kividevahelisi liitekohti ning takistada prahi sattumist ringvoolutorusse, et pihustid normaalselt töötada saaksid.