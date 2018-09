Ülikool alustas koostööd puiduettevõttega

«Kahtlemata on kogu maailmas suur vajadus väärindada puitu ja biomassi uuel tehnoloogilisel tasemel. Ülikool on valmis koostööks kõikide ettevõtetega, kes näevad selles perspektiivi ning on valmis ka tööd rahastama,» tunnustas ülikooli arendusprorektor Erik Puura Lõuna-Eestis paljudele inimestele tööd andva Graanul Investi algatust. «Eriti rõõmustav on plaan toetada doktoriõpet.»