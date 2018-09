Koolilõpetajatel napib eluks vajalikke oskusi

Milline on meie praegune seis? Ehk on põhjust olla endi üle uhked, sest juba aastaid oleme rahvusvahelise võrdlusuuringu PISA pingeridade tipus. Meie 15-aastaste õpilaste funktsionaalne lugemisoskus, matemaatika- ja loodusteaduste alased oskused on maailma parimatega samal tasemel.