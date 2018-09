Poliitik kui kratt

Igal poliitikul on valijaga kohtudes kaasas mõni pastakas või kleeps, millel tema nimi ja valimisnumber peal, et tähtsal päeval kõikide kandidaatide seast just see õige ära tabada. Valijal tekibki tunne, et kui midagi saab, peab ka vastu andma. Tõsiasi on, et need pastakad ja kleepsud on valija niikuinii ise kaudselt kinni maksnud, sest teatavasti tuleb suur osa erakondade rahastusest riigilt. Odavad nipid, mis kahjuks töötavad.