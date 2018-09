GALERII: Kreutzwaldi kool alustas õppeaastat rongkäiguga läbi Võru linna

„Meil on hea meel, et Võru linnas ei jää õpilasi vähemaks, vaid neid tuleb juurde,“ lausus Võru Kreutzwaldi kooli direktor Kaider Vardja, kelle sõnul on koolis ka tervikuna 12 õpilast rohkem, kui möödunud aastal. Võru põhikoolis õpib alanud õppeaastal 672 õpilast, vanuses 7–16 aastat.

Võru suurim kool alustas õppeaastat Kreutzwaldi pargis ja Tamula rannapromenaadil toimunud avaliku aktusega tänavu juba neljandat aastat. „Eestis on selliseid koole vähe, mis kannavad mõne kirjaniku nime,“ lausus Vardja. „Kreutzwald elas ja töötas Võrus pikka aega, kool sai tema järgi nime.“

„Oleme uhked ka paljude teiste kooli traditsioonide ja kommete üle,“ rääkis koolijuht. Võru linnarahvale toimuvad kirikus ka kooli jõulukontserdid. Samuti korraldab kool kalevipoja mängusid, traditsiooniks on saanud ka kooli kevad- ja sügiskontserdid.

Varasemaga võrreldes on koolis tänavu toimunud muutused ka õppekavas. Teise klassi minevatele õpilastele ei toimu enam süvendatult keeleõpet, see algab nüüd kolmandast klassist. Viiendas klassis hakkavad aga keeleõppe tunnid toimuma vastavalt õpilaste tasemele.

Disko-, tantsu- ja spordivahetunnid

Kooli avaaktusel oli juttu ka laste nutitelefonide kasutamisest. „Võtsime juba eelmisel aastal vastu otsuse, et proovime vahetundides piirata nutitelefonide kasutamist. Õpilased võivad helistada koju vanematele, kui nad saavad selleks õpetaja käest loa,“ rääkis Vardja. „See toimis möödunud aastal päris hästi, tänavu sellega ka jätkame.“

„Tavaliselt on nii, et kui midagi keelata, tuleb midagi ka vastu pakkuda,“ rääkis Vardja. „Kool on nüüd aktiivselt sisustanud vahetunnid. Ühel päeva on diskovahetunnid, tantsuvahetunnid, kahel päeval spordivahetunnid.“

Peale selle on Vardja sõnul kooli erinevate korrustel sportlikud vahendid: lauatenniselauad, õhuhoki, male ja kabelauad. Igal korrusel on ka mõned raamaturiiulid, kust õpilased saavad raamatu võtta ja lugeda − ning kui raamat väga meeldib, selle ka kaasa võtta.

Esimestes klassides hindeid ei panda

„Kreutzwaldi kooli esimestes klassides on kasutusel kujundav hindamine, noorematele õpilastele seega numbrilisi hindeid ei panda. ,“ rääkis Kreutzwaldi kooli õppejuht Ene Liivamägi.

„Kujundaval hindamisel antakse õpilastele hinnang ning õpetaja annab pidevalt tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta,“ ütles Liivamägi ja lisas, et kõikjal Eestis on esimese kooliastme puhul praegu suund minna üle kujundavale hindamisele. Koolis on õpetajaid ja töötajaid kokku ligikaudu 90.

Aktusel kõlasid esimese klassi õpilaste suust sõnad, et kooli tullakse selleks, et targaks saada. „Mulle meeldib selles osas koolijuht Lauri Leesi ütlemine − koolis ei saagi kerge olla, ega see pole sanatoorium, siin tulebki õppida,“ tsiteeris Liivamägi. „Kooli lõpueksameid vaadates on õpilaste seas populaarsemad ained inglise keel ja ühiskonnaõpetus.“