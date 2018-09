Toetus Rail Balticule vähenes

Kui eelmine aasta küsis inimeste arvamust Rail Balticu kohta uuringufirma Faktum-Ariko, siis sellel aastal on seda kaks korda teinud Turu-uuringute AS. Kolme küsitluse põhjal paistab välja inimeste toetuse vähenemine antud projektile.Turu-uuringute AS-I poolt esitatud küsimus kõlas järgmiselt: “Mil määral Teie toetate Rail Balticu raudtee ehitamist Tallinnast läbi Pärnu Riia ja Kaunase suunas?”

Eelmisel aastal Faktum-Ariko poolt läbi viidud küsitlus näitas Rail Balticule 58 protsenti vastajate toetust. Käesoleva aasta veebruaris Turu-uuringute AS-I poolt läbi viidud küsitluses oli toetajaid 52 protsenti. Samuti Turu-uuringute AS-I poolt selle aasta augustis läbi viidud küsitluse põhjal on toetus veelgi vähenenud ning pooldajate ja vastaste osakaal on praktiliselt võrdne. Viimastel andmetel toetab Rail Balticu rajamist 44 protsenti ja vastu on 43 protsenti Eesti elanikest.