Otepää lasteaia aasta algas renoveeritud hoones

Lasteaia remonditööd algasid 12. märtsil 2018 ja tänaseks on tööd valmis saanud.

Esimesele korrusele on paigaldatud põrandaküte. Lisaks sellele sai lasteaed kiire valguskaabli internetiühenduse tarbeks ja köögile rasvapüüduri.

Otepää Lasteaia direktor Marju Ilistom sõnas, et Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt eraldati Pähklikese majale riigieelarvest 10 000 eurot. Selle raha eest on tellitud lasteaeda uus mööbel, mis peaks lähipäevadel kohale saabuma.

„Mul on hea meel, et väikesed vallakodanikud saavad alustada uut õppeaastat korda tehtud lasteaias. Leian, et laste arvelt ei tohiks kunagi midagi kokku hoida, oleme lastega seonduva seadnud endale prioriteediks,“ ütles Otepää vallavanem Kaido Tamberg.