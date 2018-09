Eesti päästjad osalevad Lõuna-Koreas Päästjate Maailmamängudel

„Eesti päästjad on hingega asja juures ning see on hea näide, kui Sul on unistus, siis selle poole tasub püüelda,“ kiidab päästjate omaalgatuslikku ettevõtmist Päästeameti päästetööde osakonna juhataja Martin Lambing. „See meeskond on väga palju ise teinud selleks, et unistus sellel võistlusel osaleda täituks. Sellised võistlused on heaks võimaluseks näidata Eesti päästjate head vormi, kõrget taset ja ettevalmistust maailmatasemel päästetegevustes osalemiseks.“