Vahva video: politseipatrull kohtas maanteed ületavat metsseasuguvõsa

Valga politsei välijuht Rene Lipping kirjeldas, et nad märkasid põllul siblivat kogu juba eemalt ning taipasid lähenedes, et metsseakari on sõidutee poole suundumas. Patrullpolitseinikud Rene ja Ats, kellest viimane on muuhulgas ka jahimees, tõdesid nagu ühest suust, et kuigi öiseid patrulle metsavaheteedel on selja taga üksjagu, oli selline vaatepilt harukordne.