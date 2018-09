Jaan Rapp: väljak läheb korda

Ilusa ilma korral võib keskväljakul õhtuti näha ligemale sadakonda inimest, kellest umbes poole moodustavad uuel mänguväljakul lustivad lapsed ja nende lähedased. Ent jagub ka lauatennise või mõne muu mänguga tegelevaid noori ja lihtsalt uudistajaid-jalutajaid.

Kõige suuremat rõõmu näivad uuest keskväljakust tundvat siiski lapsed. Olles seal paaril korral viibinud ka vihmaga, oli ühtaegu üllatav ja teisalt rõõmustav näha, et ka halb ilm ei takista noortel seal lustida. Seega ei pea paika viimasel ajal laialt levinud arvamus, et tänapäeva lapsi on sama hästi kui võimatu helendavatest ekraanidest eemale meelitada. Tuleb vaid võimalusi pakkuda.

Samas on mänguväljaku populaarsus kaasa toonud ka selle, et lustimispaik juba väsimuse märke ilmutab: kiikede postid hakkasid õige pea kõikuma. Ilmselt on põhjus selles, et peale väikeste laste on seal kiikumas käinud ka noorukid, kellele kiiged sugugi mõeldud pole.

Olukorda ei pruugi parandada ka silt, mis kehtestab kasutajate vanusepiirangu. Pigem võib see vähemalt algul anda isegi vastupidise efekti: keelatud vili on ju teadagi magus.

Praegune olukord mänguväljakul kinnitab, et lastele mõeldud ajaveetmispaikadest on seni Valgas puudu olnud ja neid peab kindlasti lisanduma. Rõõm oli teada saada, et tulevikus ongi plaanis rajada Valga kesklinna atraktsioone ka noortele, kus nemadki sportlikult aega veeta saaksid. Tuleks see tulevik vaid rutem ...

Omaette valus teema on väljakuäärsed kasutamata hooned.

Muidugi on igal asjal algul uudsuse võlu ja tulevikus võib ka huvi keskväljaku vastu raugeda. Kuid tahaks loota, et mõnusaks ajaveetmise paigaks jääb see siiski. Eriti siis, kui inimestel jagub seal tegevust ja uudistamist ka talvel. Kas või seoses jõulukuusega, mis samuti platsil seisma peaks hakkama.

Uus väljak on saanud ka omajagu kriitikat. Tegelikult näitab seegi, et paik läheb inimestele korda. Loodetavasti suudetakse puudused peagi kõrvaldada ja samas tagada, et plats aasta ringi atraktiivne oleks.