Kalle Vister: juubel võiks meil olla igal aastal

Tarkusekuu alguses on paslik heita pilk ka meie rahvakultuuri tegemistesse. Nii nagu 1. klassis õpetame oma võsukestele selgeks lugemise ja kirjutamise, peame hoolt kandma sellegi eest, et teadmisi esivanemate tegemistest jagatakse lastele nagu aabitsatarkust. Seda enam, et eestikeelsel trükisõnal ja kooliõpetusel on suur tähtsus olnud ajast aega.

Rahvakultuur on meie oma Eesti rahva põlvest põlve loodud kultuur. Siia hulka kuulub tohutult palju märksõnu: mängud, tantsud, laulud, toidud, usk, emakeel, käsitöö, folkloor, kirjandus, kunst.

On selge, et rahvakultuuri on mõjutanud mitu tegurit. Eelkõige on siia karmi jälje jätnud sõjad ja läbi ajaloo meid raputanud reformid koos käskude ning keeldudega. Ei me ise ega meie kultuur pole enam see, mis sada aastat tagasi ja eks rahvakultuur olegi mitmekihiline. Juba meie esiisad seisid silmitsi vastuoluliste mõjutustega. Vaimuilmas aga eksisteerisid käsikäes kristlikud ja paganlikud tegelased.

Kõik need mõjutused on kohati kui laastav tormikahju, mis võtnud meilt tugevaid puid, kuid väärtusliku pinnase tõttu pole me oma kultuuripärandist siiski ilma jäänud. Alati on eestlaste teotahe aidanud seda pinnast väetada ning seeläbi on kasvanud rahvuslik identiteet. Ütles ju Jakob Hurtki, et eestlaste kui väikerahva missioon saab olla üksnes kultuuriline. Ja nii olemegi toiminud. Rahvakommetesse on juurde tulnud erijooni, kuid see on teinud meid vaid rikkamaks.

Nüüd on Euroopas piirid avatud ja oleme multikultuursemad kui kunagi varem. Mis on siis rahvakultuuris teisiti, kui haldusreformist saab peagi aasta mööda ning Eesti Vabariik tähistab oma 100 aasta juubelit?

Omavalitsusi on tunduvalt vähem ning suurte valdade ja piirimuutustega on harjuma hakatud ka Lõuna-Eestis. On hea tõdeda, et siiani pole rahva- ja kultuurimaju suletud. Ja miks peakski. Nii kaua kui nendes majades on tegevust, inimesi ja nende soovi midagi oma kogukonna ning kultuuripärandi heaks ära teha, nii kaua loodan, et majad püsivad koos inimestega. Asutuste töötajad on mõnes kohas küll liikunud mujale ja vahetunud, kuid rahvakultuuriga tegeletakse kõikjal edasi.

Tähtis on, et meie esivanemate keel ja meel, traditsioonid ning tegemised oleksid järjepidevalt talletatud ja edasi kantud.

Kahtlemata on tänavune aasta mitmeti uudne ning oma osa kultuurimaastikul mängib meie vabariigi juubeliaasta. Nii palju kontserte, etendusi, tegevusi ning kultuuripärandi talletamist ainult rõõmustab südant.

Lõuna-Eestis saab eeskujuks tuua mitmesuguseid liikumisi ja üritusi, mis kultuuripärandile oma värvi andsid. Juba aastaid on setud oma tegevusega üle Eesti silma paistnud. Sama rada sammuvad mulgid oma uuendustega. Järjest rohkem algatatakse kõikjal uusi üritusi ja mis veel toredam – nendest saavad traditsioonid. Näiteks käsitöölaadad, talgud või rahvarõivaste tuulutamise päev.