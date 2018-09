Magnus Kirt vägevast seeriast: statistika paneb mind pingutama

«Väga äge oli. Nad said võistluseks staadionile 45 000 inimest. Võib-olla ise pärast kolmandat katset väsisin ära, sest võistlusi on järjest päris palju olnud. Aga ma nautisin seda. Meeleolu ja melu poolest see Euroopa meistrivõistlustest väga palju ei erinenudki. Aga pingete poolelt oli küll erinev. Üritasin võimalikult palju nautida seda, mida ma võib-olla Euroopa meistrivõistlustel ei saanud nautida,» ütles Kirt.