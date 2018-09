«Kui kuulsime, et plaanitakse Kiievi–Riia reisirongi, oli see meile üle pika aja positiivne tõuge. Nägime, et siin on ka Eestile võimalus uueks arenguks,» rääkis Eesti Raudtee äriarendusjuhi Arthur Raichmann.

FOTO: Tomi Saluveer