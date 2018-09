Maailmakoristuspäev ootab koristama 10 000 inimest

Küllaltki palju on koristuse vastu huvi tundnud just erinevad organisatsioonid ja ettevõtted. Hetkel on suuremate puntidena kirja pannud pea poolsada ettevõtet, ent neid liitub Maailmakoristuspäevaga igapäevaselt üha enam. Küll aga on mõnevõrra leigem olnud eraisikute registreerimistuhin. Kuna kaardile märgitud jäätmete koristamiseks on vaja ligikaudu 10 000 inimest üle Eesti, kutsub Maailmakoristuspäev kõiki aktiivselt registreerima, et kõik jäätmehunnikud meie loodusest ikka välja saaks veetud. Kindlasti on palju toredam koristada koos sõpruskonna, pere või kolleegidega, nii et registreerida tasubki kohe koos seltskonnana.