Annetuskeskkonna abil tehti 70 heategu

Heateo SA tegevjuhi Pirkko Valge sõnul tõestas suvine kogemus seda, et inimeste huvi vabatahtlikuna ühiskonda panustada on kasvamas. „Kampaania näitas, et vabatahtlikuna tahetakse kaasa lüüa ka keerulisemate teemade juures ning et ühekordsetest panustajatest võivad saada organisatsioonidele püsivad vabatahtlikud“.