Ettevaatust teel: alanud on põtrade ning hirvede jooksuaeg

Põtrade ning hirvede jooksuaeg algas septembris ning kestab oktoobri keskpaigani. See tähendab, et loomi võib üle sõidutee liikumas näha mitte üksnes varahommikul või hilisõhtul, vaid terve ööpäeva vältel. Lisaks algab kohe ka jahihooaeg ning see kasvatab loomade maanteele sattumise võimalust veelgi.

Gjensidige kahjude osakonnajuht Maarika Mürk soovitab autojuhtidel olla tähelepanelik igal pool, kuid eirit loomade eest hoiatava liiklusmärgi alal. “Igal sügisel kasvavad loomadele otsasõidud hüppeliselt, kuna september-oktoober on põtrade ja hirvede jooksuaeg ning lisaks algab oktoobrist ka jaht loomadele. Kahjuks on aga nii, et metslooma teele sattumine on sageli autojuhi jaoks väga ootamatu ning kokkupõrke vältimine pea võimatu, paljud autod on kokkupõrke tagajärjel taastamiskõlbmatud. Tuletan meelde, et kindlustusseltsid korvavad kahjud ning parandavad sõiduki üksnes kaskokindlustuse olemsolul ning loomale otsasõidust tuleb kaskokindlustuse kliendil teavitada ka politseid,” lisas Mürk.