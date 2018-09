Uuring haldusreformi tagajärgedest külaelule: identiteet kaob, kaasamine puudulik

Eesti Külaliikumine Kodukant viis septembri alguses liikmete seas läbi küsitluse üheksa kuu eest toimunud haldusreformi tagajärgede kohta. Küsitlusele vastasid rohkem kui 100 küla esindajad üle Eesti: 63% vastanuist on arvamusel, et külaelu on pärast haldusreformi muutunud ning enamik leiab, et see on muutunud keerulisemaks.