Maratoonar pikalt vaid taimetoidul elada ei suutnud

Endine valgalane rääkis Postimehe nädalalõpulisale Arter, et otsustas taimetoitlusega katsetada kolm aastat tagasi. Tegelikult sõi ta liha niigi harva. Siis mõtleski, et loobuks lihast sootuks, sest niinimetatud loomavabrikud on talle, Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorandile, eetiliselt vastukarva. Ja veel üks põhjus: «Loomaliha söömine on väga keskkonnavaenulik.»