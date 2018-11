Matkasari alustab 18. hooaega

Valgas ja selle lähiümbruses võib juba aastaid novembrist aprillini iga kuu esimesel pühapäeval enam-vähem koos näha ringi liikumas hulka inimesi. Mõni on toeks võtnud kõnnikepid, teine liigub nendeta. Liigutakse küll ühes suunas, kuid eri gruppides ja tempoga – nii nagu kellelegi parasjagu meelepärasem tundub. Heidutada ei lasta end ka halbadest ilma- ega teeoludest. Vahel minnakse ka üle piiri. Ollakse ju ikkagi piirilinnas ning kaugel see Läti ikka on.