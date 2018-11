Muusik aitab koguda raha kiriku lae remondiks

Valgas on saanud kauniks tavaks koguda Jaani kirikus toimuvate hingedepäeva kontsertidega raha pühakoja remondiks. Tänavusel hingedepäeval tuleb kirikusse esinema muusik Jarek Kasar, kes tuntud ka artistinime Chalice all. Tavapäraselt on sellelgi aastal kontserdile sissepääs prii, kuid külastajad saavad teha annetuse kiriku lae remondiks. Kontsert saab teoks Valga vallavalitsuse ja segakoori Rõõm koostöös.