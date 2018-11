Võrumaa ilmavaatleja Peedu Palm lausus, et aasta sarnaneb sooja sügise poolest 1978. ja 1979. aastale. Küll olid erinevad toonaste aastate talved. Paralleelide põhjal pakkus Palm, et tänavune võiks pigem sarnaneda 1979. aastaga. «1978–1979 oli erakordselt külm. Aga 1979–1980 oli hästi pikalt sula. Siis tegi külma kuskil jaanuaris-veebruaris. Kui 1978. aastal oli vihmane august ja üldse suve teine pool, siis tänavu oli kuiv. See eeldab, et pigem on talv sarnane 1979. aastaga: tuleb pikalt sula.»