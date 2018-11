Lõuna-Eesti Postimees peab esimest sünnipäeva

Klassikalise ajakirjanduse asemel saavad inimesed üha enam neid huvitava info kätte sotsiaalmeediast, praegu räägitakse usaldusväärse ja objektiivse ajakirjanduse kriisist. Kohaliku levikuga lehtede puhul on aga väljaanded sageli piirkonna mõjukate reklaamiandjate või poliitikute nägu.

Ligi aasta aega tööd Lõuna-Eesti Postimehes pole andnud nendele hirmudele alust. Pole tekkinud tunnet, et konkureeriva Facebooki või Instagrami ees võiks käed üles tõsta. Või kahelda ajalehe erapooletuses. Lõuna-Eesti Postimehe meeskond on eripalgeline, kuid tervikuna tugev ja aus.

Lennates möödus aasta

Tiit Loim FOTO: Arvo Meeks

Tiit Loim, reporter

Mäletan, et toetasin omal ajal ajalehe ühe maakonna asemel ka Põlva- ja Võrumaale laienemise ideed, sest eeldasin, et see võib vähemasti mingiks ajaks vähendada muret, kas ikka igasse numbrisse asjalikke teemasid jagub.

Peab ütlema, et ülehindasin ees ootavat muutust mõnevõrra. Ka kaks ülejäänud Kagu-Eesti maakonda on siiski inimasustuselt hõredad ja pealinnast turvalises kauguses. Nii et nädalavahetustel valves olles ei ole siiamaani tulnud muret tunda, kuidas küll kõik saabuv infomassiiv ära hallata. Ehk teisisõnu: kolm perifeeriat koos jäävad ikka ääremaaks – siinkohal sugugi mitte negatiivses tähenduses.

Samuti jäi sama suureks reporterite arv, nii et toimetuse poolelt vaadates on töökeskkonna peamised väärtused vähemalt siiani alles jäänud: on nunnumeeter, on eksootika ja murede vahel pilvelõhkujate asemel palju rahu ja vaikust.

Värskeim pilk Lõuna-Eesti Postimehele

FOTO: LEPM

Siim Saavik, reporter

Mäletan hästi oma esimest tööpäeva. Tõsi, see oli alles kolm kuud tagasi. Istusime Eesti Meedia Tartu kontoris koos peatoimetaja Sirli Homuhaga ja vaatasime kella. Olime koosolekuruumis kahekesi, laual uhke televiisor ja mikrofon. Kell 9.30 ilmusid nagu võluväel ekraanile ka uued kolleegid. Esimesena võttis sõna Sirli, kes tutvustas mind ja lasi teistel toimetuse liikmetel ennast ka mulle tutvustada. See oli minu esimene sõõm kõige huvitavamast ajalehetoimetuse tööst Eestis.

Pean tunnistama, et ei uskunud, kuidas üks toimetus iga päev üksteist nägemata töötada suudab. Aga mõne aja möödudes adusin, et suudab, ja väga edukalt. Arvatavasti on edu taga professionaalsus, mida kogenenumatel kolleegidel nii palju jagub, et vahepeal sellest tükikesi ka mulle jagatakse.

Tööd on palju ja toimetus väike, kuid kõik saab alati tehtud. Üks väikese toimetuse eeliseid on kindlasti seegi, et üksteist aidatakse palju. Kui mul puudub mingi piirkonna kohta info, siis võin täie kindlusega loota, et mõni kolleeg päästab mind teadmatusest. Seda kinnitab ka minu lühikene praktika Lõuna-Eesti Postimehes. Selline õlg õla kõrval tunnetus kaotab kõik vahemaad, mis meil üksteisega on.

Reporter peab kohal olema

Arved Breidaks FOTO: Arvo Meeks / Valgamaalane

Arved Breidaks, reporter