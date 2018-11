Perearstide selts EMO auditist: otsetee tervisemure lahenduseni viib läbi perearstikeskuse

Eesti Perearstide Selts tänab Riigikontrolli põhjaliku auditi eest, mis toob esile probleemid tervishoiukorralduses, mis perearstidele ammu muret on teinud. Eesti Perearstide Selts toetab patsiendikeskset lähenemist tervishoius, kus tehakse kõik selleks, et inimene teaks, kuhu millise terviseprobleemiga pöörduda. On oluline, et inimene saaks abi õigel ajal õige arsti juures ja õiges kohas.