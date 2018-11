Kagu-Eesti mentorklubid lõpetasid hooaja Ida-Virumaal

Õppereisi esimene peatuspaik oli Avinurme Puiduait – kohalikku puidust käsitööd tutvustav turismikeskus ja pere-ettevõte Jõgevamaal. Ettevõtte taga olev pere tutvustas oma ärimudelit – kuidas on korvipunumisest jõutud puiduaidani.

Teekond jätkus Purtse Pruulikotta, kus kolm meesterahvast on ühendanud oma kire ja toodavad erinevaid käsitööõllesid. Külastati ka pruulikoja kõrval asuvat Purtse kindlust, mille 1. korruse paksude müüride vahel asub mitmete tunnustustega pärjatud hubane kohvik-restoran.

Edasi võeti suund Jõhvi poole ning kahe väikeettevõtte külastuseks jagunes grupp kaheks. Ühed külastasid Jõhvi keskväljakul vaid paar aastat tegutsenud optika-silmasalongi S Silmarõõm OÜ. Samal ajal külastas teine grupp Jõhvis asuvat ettevõtete Talia Stiil OÜ, mis on tegutsenud üle nelja aasta ja mille peamisteks pakutavateks teenusteks on masintikkimine, rätsepatööd ja taaskasutamine.

Õppereisi teine päev oli Narva päev, mida küll alustati Sillamäe linnavalitsusest, kus arendusnõunik Anton Makarjev tutvustas, milliseid projekte ettevõtluse toetamiseks on algatatud ja läbi viidud ning kuidas üldse ettevõtlus Sillamäel ja selles piirkonnas laiemalt toimida saab. Enne Narva jõudmist toimus veel kiirekskursioon Sillamäe sadamasse.

Narvas külastati vana Kreenholmi manufaktuuri. Ekskursioon oli üheaegselt nii kurb kui ka huvitav. Kreenholmi tehased on tugevalt mõjutanud kogu Narva arengut. See on ühe pere-ettevõtte suur lugu sünnist surmani.