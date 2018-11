Valga ja Valka volikogud pidasid ühiskoosoleku

Kohtumise avas tervitussõnadega Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak, kes väljendas heameelt tihedate piiriüleste suhete üle. Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklise arvates ei saa kohtumise tähtsust alahinnata. “Esimest korda ajaloos toimub piiriülene volikogude ühiskoosolek. Loodan, et see on esimene paljudest kohtumistest, mis meie koostööd edasi viivad,” sõnas Krauklis oma tervituses.