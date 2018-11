Kuperjanovi pataljoni võitlejad sõidavad õppusele Leetu

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Toomas Tõniste sõnul ei osale kaitseväe ajateenijad tavapäraselt rahvusvahelistel õppustel väljaspool Eestit. Kuid kuperjanovlastele on see tema sõnul taas kordne võimalus ja väljakutse näidata, et meie ajateenija on võrdväärne NATO liitlaste sõdurite ja allohvitseridega.