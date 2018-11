GALERII: Võrus süüdati haiguse tõttu lahkunuile 235 küünalt

„Linnatäis inimesi on ohtlikult palju,“ ütles haigekassa juht Rain Laane. „Nii eesti mees kui ka eesti naine usub, et on tugev nagu kadakas, täiesti kuulikindel, kõigele immuunne. Nii juhtubki, et istuv eluviis, tubakas, alkohol, ühekülgne toit, ületöötamine ja muretsemine viivad inimesed liiga vara surnuaeda.“