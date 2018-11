Šaakalikaamera alustas taas tööd

“Seda kinnitab ehk ka tõsilugu, et kaks looma olid kaamerapildil juba esimestel öödel. Ka murti talu maadelt suve jooksul viis noort lammast,” rääkis zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt.

Esimestel päevadel ei olnud loomad kellaajaliselt just vaatajasõbralikud. 1. novembri ööl tuldi kaamera ette pärast keskööd ja teine kord kella nelja paiku ehk parimal uneajal. “Eile õhtul oli aga üks šaakal platsil juba enne "Aktuaalse kaamera algust kell 20.54 ja kell 22.33 kostus taamal üle minuti kestnud koorisulg," lisas Hunt reedel.

Šaakalite asurkond sai Eestis alguse 2010.--2011. aastal siia rännanud isenditest, Eesti on nüüdseks šaakalite leviala põhjapoolseim tipp. Läänerannikul kaitset pakkuvad roostikud ja kadastikud on osutunud neile sobivateks elupaikadeks ning loomad on siinsete oludega hästi kohanenud. Leedus ja Lätis, kus sellised rannikukooslused puuduvad, pole šaakalid suutnud edukalt kanda kinnitada.