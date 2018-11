Kümne kuuga sai liikluses surma 61 inimest

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul vähenes liiklusõnnetuste arv augustis ja septembris. „Otsustasime augusti alguses, et neil kahel kuul suuname võimalikult palju politseinikke peaasjalikult maanteedele kiirust mõõtma ja liiklust rahustama. Tänu sellele muutus pilt teedel ja tänavatel rahulikumaks,“ rääkis Tikerpe.

Ta lisas, et augustis alustati liiklusrikkumistega seoses rohkem kui 9300 menetlust ning lisaks tehti rohkem kui 5200 hoiatust. „September oli õnnetuste arvult kaheksa viimase aasta parim,“ ütles politseinik.

Tikerpe sõnul keskenduvad politseinikud sügis- ja talvekuudel rohkem jalakäijate turvalisusele ja heitlikes ilmaoludes liikluse rahustamisele. „Ilmastikuolud vähendavad küll sõidukite kiiruseid, kuid jalakäijate jaoks võib olla ka 30 km/h surmav. Nüüd kui pimedus valitseb suurt osa ööpäevast ja taevast langeb sademeid, on jalgsi liikuvatel inimestel ja sõidukijuhtidel suurem tõenäosus õnnetusse sattuda,“ ütles Tikerpe.

Ta soovitab, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. „Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur,“ lõpetas Tikerpe.