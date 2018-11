Püüame jõuda olukorrani, kus poleks ühel pool Tallinn ja teisel muu Eesti. Tõsi on, et sisemajanduse kogutoodang ostujõu standardit arvesse võttes on Tallinnas tõusnud juba üle Euroopa Liidu keskmise, kuid ülejäänud Eestis on see alla 60 protsendi ELi keskmisest.