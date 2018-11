Jaan Rapp: oskame küll inimesed olla

Paljudes Eesti linnades hakkavad just õhtupimeduses vinguma rehvid, kui mõni uljaspea taas tänavatel kiiruskatseid harrastama on asunud. Julgen öelda, et näiteks Valgas on sellist kummivilistamist just tänavu teisel poolaastal eriti palju olnud. Iga kord olen seda kuuldes mõelnud, et millal see juhtub... Õnnetus. Hiljuti kahjuks juhtuski ja viga sai kolm noort inimest. Kuid karta on, et see õnnetus ei jää viimaseks omataoliseks. Inimloomust nii kergesti ju ei muuda.