Pöördumise kohaselt teavitas direktor suvel kollektiivi, et valla detailplaneeringu kohaselt on gümnaasiumi kooliaia alale kavandatud spordiväljak. «Planeeringudokumendi järgi ei ole 2013. aasta kevadel, kui planeeringut koostati ja kehtestati, kooli osapoolena kaasatud. Seetõttu oli koolitöötajate jaoks tegemist ootamatu ja ebameeldiva infoga,» on kirjas pöördumises.