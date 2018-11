Politseis ootab omanikku isegi paat

Näiteks ootab juba peaaegu aasta Valga politseijaoskonnas omanikku paat, mis toodi sinna Pühajärve äärest. Võru politseijaoskonnas ootavad aga teiste asjade seas omanikku elektrigeneraator ja elektrisaag.

Lõuna prefektuuri Valga piirkonnavanem Robert Kõvask FOTO: Tiit Loim

Lõuna prefektuuri Valga piirkonnavanem Robert Kõvask sõnas, et valdavalt jõuavad politseisse leidudena jalgrattad, rahakotid, telefonid ja võtmekimbud, kuid vahepeal satuvad nende kätte ka huvitavamad esemed. «Kui tegu on väärtuslikuma esemega, mille leidmisest omanik ise tavaliselt väga huvitatud on, suureneb ka tõenäosus selle tagastamiseks.»

Politsei lõputult asju ei hoia

Suurem kaotamiste ja leidmiste periood langeb suvele, kui inimesed rohkem liikvel. «Siis käiakse rohkem igasugustel vabaõhuüritustel, ekskursioonidel ja matkadel ning seal kaotatakse üksjagu asju,» nentis Kõvask.

Leidusid hoitakse jaoskonnas ühe aasta jooksul. Kui selle aja jooksul pole omanik asjale järele tulnud või pole teda võimalik tuvastada, antakse esemed üle kohalikule omavalitsusele. Omavalitsus realiseerib need oma äranägemise järgi. «Politsei kätte ei jää seega pikemaks kui aasta mitte midagi,» täpsustas Kõvask.

Leiud jõuavad tavaliselt politseini tähelepanelike inimeste kaudu, kes teatavad leiust või toovad selle ise jaoskonda. «Harvem toovad leide jaoskonda politseinikud ise, kellele jääb linnapildis silma mõni vedelema jäetud ese,» ütles Valga piirkonnavanem.

Kui keegi leiab mõne kaotatud asja kauplusest, asutusest, liinibussist või muust avalikust kohast, oleks mõistlik toimetada see vastava asutuse töötajale. Seejärel tekib töötajal kohustus teavitada leiust politseid. «Eks inimene otsib kaotatud asja ikka sealt, kus ta viimati viibis. See suurendab võimalust, et omanik leiab kaotatud eseme üles,» rääkis Kõvask. Kui paari päeva jooksul omanik esemele siiski järele ei tule, peab asutus vara politseile üle andma.

Kui keegi leiab mõne kaotatud asja kauplusest, asutusest, liinibussist või teisest avalikest kohtadest, oleks mõistlik toimetada see vastava asutuse töötajale.

Omanike tuvastamiseks on politseil mitmesuguseid meetodeid. Need on eritunnuste nimetamisest kuni andmebaasides oleva infoni välja. Kõik sõltub sellest, mis tagastamist vajab. «Tehnikaseadmete või jalgrataste puhul on abiks, kui omanikul on selle dokumendid,» selgitas piirkonnavanem.

Kui leitud asi politseisse tuuakse, hakkab leidudega tegelev ametnik nende omanikku välja selgitama. Näiteks rahakoti või mobiiltelefoni puhul on see tavaliselt lihtne. Omaniku otsingutel helistab politseinik läbi mitu telefoninumbrit. «Teinekord jõutaksegi omaniku otsingul välja tema sugulasteni, kelle kaudu saab inimest teavitada,» rääkis Kõvask.

Sotsiaalmeedia on hea abiline

Tänapäeval jagavad paljud aktiivsed inimesed sotsiaalmeedias fotosid leitud esemetest. «See on küll hea ja kiire võimalus omanik välja selgitada, aga sotsiaalmeedia siiski politseid ei asenda,» nentis Kõvask. Ta lisas, et eseme kaotaja ei pruugi sotsiaalmeediast infot saada ning tuleb politseisse avaldust tegema. Seepärast on oluline, et ka politseile jagatakse kaotatud eseme kohta teavet. Asjaõigusseaduse järgi tuleb leitud ese tuua politseisse, kui selle väärtus ületab 50 eurot.

«Kui politseile sellisest leiust teada ei anta ja ese endale jäetakse, pannakse toime süütegu,» sedastas ta.

Valga piirkonnavanem sõnas, et ka korravalvurid ise kasutavad leidude omaniku otsimisel sotsiaalmeediat. «Näiteks kaotatud mobiiltelefoni puhul on suurem võimalus omanikuga ühendust saada just sotsiaalmeedia vahendusel,» rääkis Kõvask.

Pildid politseis hoiul olevatest esemetest lisatakse esimesel võimalusel politsei kodulehele. Sealt saab igaüks uurida, kas tema vara on nende asjade seas.