Üks 12 kuldmärgist läks aastatel 1996-1998 Põlva maavanema ametis olnud Kalev Kreegipuule. Ta on olnud ka Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees, mitme põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtte juht ja riigiametnik. Aastatel 1988–1989 oli ta Põlva Rajooni Agrotööstuskoondise esimees, 1990–1996 töötas Põlva maavalitsuses maanõuniku ja asemaavanemana. Aastatel 2000–2003 oli Kreegipuu Põlva Põllumajandusliku OÜ juhatuse esimees ja 2004–2010 OÜ Põlva Agro juhatuse esimees. Lühikest aega on ta olnud ka AS-i Põlva Piim peadirektor.

„Toetudes oma väärikale minevikule, tuleb meil täna vaadata eeskätt tulevikku. Milliseks kujuneb meie tulevik, on alles lahtine; see on meie endi teha,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm aumärkide kätteandmisel. „Kõrge kvaliteediga, puhas ja maitsev Eesti toit on suur rikkus! Aitäh teile, head põllumehed, toidutootjad ning maaelu edendajad, kes te aitate seda rikkust meie lauale tuua! “