2. Lisatud suhkruta. Suhkrut saab ja peabki vähem tarbima! Ka Tervise Arengu Instituut soovitab vähendada ennekõike nende toitude söömist, mis sisaldavad lisatud suhkrut. Just sel põhjusel on Erik Orgu ürdileivas ainult looduslikult esinevad suhkrud.

3. Rikkalikult kiudaineid. Piisav ja mitmekesine kiudainete hulk toidus aitab kaasa ideaalkaalu hoidmisele. Samuti hoiab see kõhu täis ning vähendab näksimise ja ülesöömise riski. See on põhjus, miks Erik Orgu ürdileivas on rikkalikult kiudaineid.

4. Tehtud koos teadlastega. Retsepti väljatöötamises osalesid Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse teadurid, kes panustasid koos Erik Orguga aktiivselt ka leiva tootmisesse.

5. Tõestab Lõuna-Eesti tootjate konkurentsivõimet. Võimalike tootjatena olid valikus ka Muhu- ja Saaremaa leivatootjad, kuid valik osutus Põlvamaa tootja - AS Lõuna Pagarid - kasuks just väga hea tootekvaliteedi, kliendisuhtluse ja tulevikuperspektiivi (uute toodete arendamine) tõttu.

6. Vastu võetud kõikides kettides. Erik Orgu ürdileiba müüvad nii Rimi, Coop, Prisma, Selver kui ka Kaubamaja.

Unemi voodikleidid, -katted ja erilised padjad

Piisavalt erilised, romantilised ja naiselikud – kenad kingituseks ja iseendale nautlemiseks.

Contrakama (Urvaste Külade Selts)

Contrakama FOTO: Urvaste Külade Selts

Toode valmis 2018 mais. Contrakama kannab endas kama põhiomadusi, kuid uuenduslikult seob endas Läti ja Eesti traditsioone. Iga eestlane teab, mis on kama ja peab toodet vägagi enda omaks. Iga lätlane teab ja tunneb samamoodi halli hernest, mis on nende UNESCO kultuuripärandi nimistusse kantud toidu põhiosa. Contrakamas saavad hall hernes ja kama kokku. Uuele kamale oleme nime pannud Eesti ja Läti kultuuri üksteisele tutvustava ja ühendava inimese järgi. Contra tegeleb nii lätikeelse kirjanduse tõlkimisega eesti keelde kui ka vastupidi. Lisaks on Contra isik, kelle järgi Urvaste nimi on Eesti kaardil oluliselt tuntust kogunud.

Contrakama tooraine on tulnud mahepõllumajandusest ning kõik peale hallherne on kasvatatud Võrumaal. Tegu on Urvastes traditsiooniliselt toodetud Läti mõjudega kamaga, mille pakend on Läti värvides ja millel ilutseb Contra pilt ja nimetus Contrakama.

Kanepiseep (Minifirma Kristallselge – kolm 9. klassi tüdrukut)

Kanepiseep. FOTO: Minifirma Kristallselge

Minifirma Kristallselge, mille moodustavad kolm 9. klassi tüdrukut, toodab kristallikujulise disainiga seepe, mis valmivad käsitööna ning on nahasõbralikud.

Just hiljuti on sortimenti lisandunud seep, mis sisaldab kultuurkanepit purustatud või kuivatatud lehena.

Arvame, et kanepiseep sobib esindama Lõuna-Eestit, kus on kanepi kasvatamiseks sobivad maad ja ka kanepi-nimeline vald.

Kanepiseemneõli kasulikkus on ammutuntud tõde – kanepiseemneõli ei ummista poore (seega sobib rasusele nahale), niisutab ning muudab naha pehmeks ja sisaldab omega 3, 6 ja 9 rasvhappeid.

Munasaun (Arel Plus OÜ)

Munasaun FOTO: Arel Plus OÜ

Munasaun on munakujulise fassaadiga valmissaun, mis on valmistatud tehases ja võimalik tarnida kliendini kasutusvalmina. Munasaun on valmistatud ilmastikukindlast termopuidust, mis peab vastu ka sauna sees olevale niiskusele. Toode on saanud väga positiivset tagasisidet klientidelt ja Arel Plus OÜ-d tuntakse kui Munasauna tootjat.

Andri-Peedo talu valgehallitusjuust kitsepiimast

Kui lehmapiimast hallitusjuustud on paljudele tuttavad siis hallitusjuust kitsepiimast on üsna haruldane. Tekstuurilt kreemine ja maheda maitseline juust on iga proovija käest saanud heakskiidu. Juust on valminud Andri-Peedo talu meiereis, talu oma kitsede poolt toodetud maitsvast piimast. Juust ei sisalda lisaaineid nagu säilitus ja värvained.

Vinnutatud lihasuupiste „Worcestershire sauce põrk jerky“ (lihatööstus Traveler’s Friend)

Vinnutatud lihasuupiste „Worcestershire sauce põrk jerky“ FOTO: Lihatööstus Traveler’s Friend

Traveler’s Friend lihatööstus asub Räpinas ning on loodud aastal 2015.