Suvise rahvapeo salvestus jõuab Võrus rahva ette

«DVD tegemise ühed eredamad hetked olid konnakooride proovides, kus oli näha inimeste ehedat laulurõõmu ja kooslaulmise lusti,» rääkis filmi toimetaja Ülle Harju. «Lisaks sai kuulda kuraasikaid kommentaare nii laulmise kui pidutsemise kohta».

Muusikalist rõõmu toob filmiesitlusele Wana Wõromaa Wunkorkester. «See on juubelipeo otste kokkuvedamine ja soe taaskohtumine Uma Pido sõpradega,» ütles viienda rahvapeo korraldanud Merike Tigas. Kõik on oodatud, sündmus on tasuta.

Uma Pido on võrukeelne laulu- ja rahvapidu, mille traditsiooniga alustati 2008. aastal Võrus. Nüüdseks on teoks saanud viis pidu, mille toimumiskohad on olnud vaheldumisi Põlvas ja Võrus.