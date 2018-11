Volikogu näitas tselluloositehasele punast tuld

«Planeeringu ja mõjude hindamise eesmärk on uurida, kas on võimalik kaaluda Setomaa valla territooriumile puidurafineerimistehase püstitamist ja selle toimimiseks vajaliku taristu rajamist,» oli kirjas avalduses.

Est-For teatas kirjas vallale, et avaldus on ajendatud mitmest asjaolust. Näiteks sellest, et ettevõte soovib koostöös vabariigi valitsuse ja kohalike omavalitsustega, sealhulgas koos Setomaa vallaga uurida, kas leidub võimalusi Eestisse nüüdisaegse puidurafineerimistehase rajamiseks. Plaanitava tehase rajamiseks on vajalik leida ligi 100 hektari suuruse pindalaga sobilik maa-ala. Vett saaks ettevõtte teatel sisse võtta Lämmijärvest ja puhastatud heitvee väljalask oleks võimalik planeerida Lämmijärve.