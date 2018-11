Võrokesed lähevad oma käsitööga pealinna laadale

Vana-Võromaa käsitöövõrgustikus on esindatud nii traditsiooniline ja algupärane käsitöö kui ka nüüdisaegsem meistrilooming, seega on mardilaadal pakutav valik kirev ja mitmekülgne. Lisaks Juta Salmistu ja Liivi Liinamäe kootud kirivöödele ning Karille Bergmanni Võromaa mustritega õmmeldud vöökottidele on väljapanekus esindatud uuem käsitöö, nagu Kaabsoo küünlad ja Piia Suvi kootud võrukeelsete tekstidega sokid. «Mardilaadal on väljas ainult väike osa meie veebipoe Uma Puut tootevalikust,» lisas Oja.

Mardilaadaga samal ajal on käimas võru keele nädal ning väljapanekus on esindatud võrukeelsed raamatud ja turismimaterjalid. «Kuna mardilaata külastab kolme päeva jooksul väga palju inimesi, on see hea võimalus tutvustada Vana-Võromaad kui turismipiirkonda, kus on lisaks omanäolisele käsitööle ka oma keel ja külalisele palju avastamisväärset,» lisas Võru instituudi projektijuht Külli Eichenbaum.