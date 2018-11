Lõuna-Eesti omavalitsusi juhtivad inimesed pole reeglina sugugi suured Facebooki kasutajad. Paljudel nendest pole isegi sotsiaalmeedia kontotki. Samas on ka pühendunud fänne.

Üheks populaarsuse näitajaks võib tänapäeva maailmas pidada sotsiaalmeediat. Kes on need omavalitsuse juhtimise juures olijad, kellel on Facebookis sõpru oluliselt rohkem kui teistel?