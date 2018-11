Õpilased peaksid uude koolimajja pääsema 2020. aastal

Aadressil Vabaduse 13 asuva koolimaja renoveerimisest on räägitud pikalt. Vahepeal on plaanid aga mõnevõrra muutunud. Ehitus on edasi lükkunud kahe asutuse nõuete vastuolu tõttu. Valga valla- arhitekti Jiri Tintera sõnul soovis päästeamet hoonele uue ja suurema trepikoja ehitamist, muinsuskaitseamet aga polnud sellega nõus. Lõpuks andis päästeamet järele ja alles jääb praegune trepikoda, aga projekt lükkus vaidluste tõttu edasi. Pealegi leidis muinsuskaitseamet kipsplaatide alt seinamaalingud.