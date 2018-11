Tõrvas saab proovida Tadžiki toitu ja Palestiina tantsu

„Uussisserändajate jaoks on kontaktid eestlastega suur väärtus – see annab võimaluse paremini mõista Eesti kultuuri. Samuti on neil hea meel, kui nad saavad eestlastele ka enda poolt midagi põnevat pakkuda,“ ütles ürituse korraldaja, Tartu Rahvusvahelise Maja juht Nastja Perstjonok. „Ürituse eesmärk ongi luua mõlemale poolele võimalus heita pilk üksteise ellu ja kultuuri ning arutleda teemadel, mis tekitavad küsimusi.“