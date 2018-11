Vallajuhid Väimelas linnufarmi näha ei soovi

Vallavalitsuse otsus on ajendatud Väimela kogukonna vastuseisust, kuna antud detailplaneering riivas vallajuhtide hinnangul nii rahva, ettevõtete kui Väimela kutsehariduskeskuse huve.

Vallavanem Kalmer Puusepp on seisukohal, et rahva huvid on olulised ning nende eest tuleb seista. Ettepanek linnufarmi detailplaneering lõpetada suunatakse volikogule otsustamiseks.